На "выборы" в Молодежный парламент Петербурга заявилось 570 человек

В Законодательное собрание Петербурга поступило 570 заявок от претендентов во второй созыв Молодежного парламента, сообщил в своих соцсетях председатель ЗакСа Александр Бельский 11 ноября. Прием заявлений проходил с 24 октября по 6 ноября. Во второй этап отбора прошли 150 человек. Из них лишь треть дойдет до онлайн-голосования.

"Благодарю всех, кто проявил инициативу и поучаствовал в отборе! Даже если попасть во второй тур не повезло, вы большие молодцы: выразили свою позицию, ярко заявили о себе, получили ценный опыт. Дальше — больше. А тем, кто прошел, желаю новых побед", - написал Бельский.

Теперь до 16 ноября участники отбора будут проходить тестирование и психологические тренинги, с помощью которых определят подходящих кандидатов. Всего во втором созыве будет 50 человек, 32 из которых будут определены путем голосования, а остальные 18 будут выдвинуты от партий.

Рост заявок по сравнению с предыдущим созывом Молодежного парламента незначительный. В 2022 году о желании стать частью нового совещательного органа заявили 551 человек, то есть на 19 заявок меньше. Формально для Молодёжного парламента не предусмотрено каких-либо специальных полномочий. Во время работы первого созыва участники разработали ряд инициатив, связанных с молодежной политикой, однако далеко не все из них были поддержаны "взрослыми" коллегами. Изначально площадка позиционировалась как старт для будущих политиков и чиновников. По итогам муниципальных выборов 2024 года мандаты депутатов смогли получить 13 выходцев из Молодежного парламента, в том числе и его руководитель Дмитрий Агафонов, который избрался в МО "Сосновая Поляна".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру