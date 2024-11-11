На Васильевском острове отремонтировали Новосмоленскую набережную

В Петербурге на Васильевском острове закончился ремонт Новосмоленской набережной от моста Кораблестроителей до устья реки Смоленки, об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

Ремонт начали в апреле. Со дна реки было поднято 57 затонувших гранитных блоков, на место поставили либо полностью новые, либо отреставрированные блоки.

Кроме этого, были полностью очищены стены, спуски к воде и каменные площадки. Специалисты также укрепили набережную — устроен новый бетонный ростверк с деформационными швами в местах примыкания к мостам и бетонной дорожке.

Напомним, что до 1 января 2025 года будет закрыт проезд по участку набережной реки Мойки от Круглого до Мошкова переулка в связи со строительством газопровода.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга