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Новости 16:01

В Госдуме рассказали о расширении программы льготного обеспечения лекарствами

фото ЗакС политика В Госдуме рассказали о расширении программы льготного обеспечения лекарствами

Комитет Государственной Думы по охране здоровья и Министерство здравоохранения России намерены обсудить расширение программы льготного обеспечения лекарствами для пациентов с гипертонией и заболеваниями почек, сообщил 11 ноября председатель комитета Бадма Башанкаев в интервью "Парламентской газете".

Башанкаев подчеркнул, что артериальная гипертензия является причиной многих сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты, и ежегодно приводит к примерно 10 миллионам случаев преждевременной смерти и 200 миллионам случаев инвалидности. Он также отметил, что у 40% пациентов с гипертонией развивается хроническая болезнь почек, в тяжелых случаях требующая диализа.

Комитет и Минздрав обсудят расширение льгот на лекарства для пациентов с сочетанными патологиями почек и гипертонии, а также для тех, у кого гипертония сопровождается хронической сердечной недостаточностью или мерцательной аритмией с сохраненной фракцией выброса. Заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев добавил, что борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями продолжится в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

фото: ЗАКС.Ру


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