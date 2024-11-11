Аэропорт Пулково за 10 месяцев 2024 года обслужил 17,9 млн человек

С января по октябрь 2024 года аэропорт Пулково обслужил 17,9 млн пассажиров, наибольший рост пассажиропотока наблюдается на международных направлениях, особенно в Китай, где объем перевозок увеличился на 207%, об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе оператора аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

Также отмечен рост на других зарубежных маршрутах: в Узбекистан (+25%), ОАЭ (+20%), Турцию (+17%) и Беларусь (+16%).

За 10 месяцев 2024 года международными рейсами воспользовались 3,6 млн пассажиров. Наибольшей популярностью пользуются направления в Анталью, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Самарканд, Душанбе, Баку, Ереван и Шарм-эш-Шейх.

Внутренние рейсы также показали хорошие результаты. Наиболее востребованными направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Самара, Мурманск, Уфа и Минеральные Воды.

Фото: ЗАКС.Ру