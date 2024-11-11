На торги выставлен арестованный БЦ "Престиж" на Московском шоссе

В Петербурге на продажу выставлен бизнес-центр "Престиж", расположенный на Московском шоссе, 25, который ранее использовался как инженерно-лабораторный корпус Дизельного института. Объявление о торгах указывает начальную цену объекта — 708,9 миллиона рублей. На это 11 ноября обращает внимание MR7.

Здание находится под арестом в связи с уголовным делом бывшего владельца Вельской птицефабрики Александра Иванова. Осенью 2022 года он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ) и приговорен к шести годам лишения свободы.

Следствие установило, что Иванов взял 23 кредита для строительства птицефабрики и перевел средства на счета подконтрольных ему компаний, причинив ущерб более 4 миллиардов рублей. Суд отметил, что бизнес-центр "Престиж" использовался как инструмент для совершения преступных действий, и в нем были зарегистрированы компании, связанные с Ивановым. Средства от продажи здания планируется направить на погашение долгов по гражданским искам к бизнесмену.

фото: ЗАКС.Ру