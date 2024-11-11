Бельский рассказал о первой официальной командировке ЗакСа в ЮАР

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский проводит рабочую неделю в Южно-Африканской Республике, депутат приехал в Йоханнесбург, об этом 11 ноября он рассказал в своем Telegram-канале. В группу парламентариев от Северной столицы также пошли Валерий Гарнец и Павел Крупник.

Этот визит стал особенным, поскольку он является первым официальным визитом ЗакСа Петербурга в ЮАР. Депутат отметил, что командировка состоялась в год, когда петербургский парламент отмечают свое 30-летие.

Утром в понедельник, 11 ноября, делегация приняла участие в заседании Муниципального Совета Рэнд-Вест Сити. Несмотря на различия в административно-территориальных системах, обе стороны нашли общие темы для обсуждения.

"А если муниципальные образования наших регионов решат наладить регулярные рабочие контакты, ЗакС обязательно поспособствует" – написал спикер.

Бельский подчеркнул готовность Северной столицы изучать положительный опыт Южной Африки и делиться своими достижениями.

Фото: Telegram-канал Александра Бельского