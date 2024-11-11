С начала гаражной амнистии россияне зарегистрировали почти 470 тысяч объектов

С начала действия закона о гаражной амнистии россияне оформили права на почти 470 тысяч гаражей и земельных участков под ними, сообщил 11 ноября вице-премьер Марат Хуснуллин, передает "Парламентская газета".

Хуснуллин отметил, что ранее сделки с такими объектами были практически невозможны, но теперь созданы все условия для упрощенного оформления прав собственности. По его словам, гаражная амнистия пользуется устойчивым спросом: за три года было оформлено 167 тысяч гаражей и 302 тысячи земельных участков.

Он подчеркнул, что данная инициатива имеет важное социальное значение, способствуя развитию рынка недвижимости и экономики страны. Также Хуснуллин привел данные, что в этом году зарегистрировано более 150 тысяч объектов, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Закон о гаражной амнистии действует с 1 сентября 2021 года и будет актуален до 1 сентября 2026 года.

фото с сайта Кремля