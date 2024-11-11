Вместо гостиницы в Московском районе откроется корпус школы

На месте гостиничного комплекса в районе Московского проспекта и Заставской улицы построят новый корпус для школы № 703. Соответствующие изменения в планировку территории сегодня одобрило правительство Петербурга на совещании с губернатором Александром Бегловым, передает 11 ноября MR7.

Согласно планам, строительство здания профинансируют компании-инвесторы, которые затем передадут его городу безвозмездно. Александр Беглов отметил, что школе № 703, расположенной на улице Глеба Успенского, 9, необходимо расширение — в новом корпусе будут размещены классы предпрофессиональной подготовки и лаборатории.

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