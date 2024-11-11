Спасатели в Петербурге вытащили автомобиль каршеринга из Карповки

Спасатели извлекли автомобиль из реки Карповки в Петроградском районе Петербурга, передает 11 ноября MR7. Предполагается, что автомобиль принадлежит каршеринговой компании "Ситидрайв".

Операция по подъему машины началась около 16:35. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, с помощью крана пытались зацепить автомобиль с набережной, а коллеги на лодке помогали в работе. Происходящее привлекло внимание горожан, которые пытались узнать, что произошло.

В пресс-службе МЧС MR7 сообщили, что каршеринг оказался в реке ночью 11 ноября, когда водитель не справился с управлением и машина упала в воду. При этом, по имеющимся фото, ограждение на набережной осталось целым.

Спасатели также уточнили, что водитель остался жив и серьезных травм не получил. Однако вопросы о его текущем местонахождении и состоянии на момент происшествия в МЧС оставили без комментариев.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу