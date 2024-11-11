ДТП на перекрестке Загородного и Гороховой остановило трамваи

В Адмиралтейском районе Петербурга произошла авария на перекрёстке Загородного проспекта и Гороховой улицы, об этом 11 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел около 16:00, когда два легковых автомобиля столкнулись, в результате чего оба транспортных средства оказались на трамвайных путях, заблокировав проезд для рельсового транспорта.

Как видно на кадрах, размещённых в сети, капоты автомобилей сильно повреждены. Вскоре после происшествия на месте начали работать экстренные службы, включая сотрудников МЧС.

Из-за ДТП на Загородном проспекте образовалась пробка, затрудняющая движение. Трамваи не могут двигаться в обе стороны. На данный момент уточняются подробности происшествия, а также информация о возможных пострадавших.

Фото: ЗАКС.Ру