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Новости 18:54

"Метрострой" собирается приобрести демонтажную камеру для зелёной линии метро

фото ЗакС политика "Метрострой" собирается приобрести демонтажную камеру для зелёной линии метро

АО "Метрострой Северной Столицы" (МСС) объявил конкурс на разработку проектной документации и строительство демонтажной камеры для Невско-Василеостровской (зелёной) линии метро, об этом появилась информация на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 1 миллиард рублей. Согласно данным закупки, демонтажная камера будет построена севернее строящегося перекрёстка проспекта Королёва и Шуваловского проспекта, а конечная станция "Каменка" зелёной линии расположится неподалёку, на перекрёстке Шуваловского и Комендантского.

Строительство котлована планируется начать во второй половине июля 2025 года, с окончанием работ до 30 апреля 2026 года. Подрядчика для выполнения работ выберут до 27 ноября 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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