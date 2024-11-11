"Метрострой" собирается приобрести демонтажную камеру для зелёной линии метро

АО "Метрострой Северной Столицы" (МСС) объявил конкурс на разработку проектной документации и строительство демонтажной камеры для Невско-Василеостровской (зелёной) линии метро, об этом появилась информация на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 1 миллиард рублей. Согласно данным закупки, демонтажная камера будет построена севернее строящегося перекрёстка проспекта Королёва и Шуваловского проспекта, а конечная станция "Каменка" зелёной линии расположится неподалёку, на перекрёстке Шуваловского и Комендантского.

Строительство котлована планируется начать во второй половине июля 2025 года, с окончанием работ до 30 апреля 2026 года. Подрядчика для выполнения работ выберут до 27 ноября 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру