В Горелово заменят свыше километра труб к осени 2026 года

В Красносельском районе Петербурга специалисты ГУП "ТЭК СПб" заменят более 1100 метров труб, сообщили 11 ноября в пресс-службе Смольного. Модернизация затронет участок от 7-й Красносельской котельной до улицы Коммунаров в Горелово.

По данным администрации города, обновленный трубопровод обеспечит теплом около 15 тысяч жителей. К сети подключены 40 зданий, включая три детских сада, лечебное учреждение и две школы.

Вместе с заменой труб ТЭК установит новое оборудование, заменяющее старые котлы. Ключевым этапом станет прокладка тепломагистрали через Лиговский канал с помощью автокрана и экскаватора.

Для периода реконструкции установлена временная тепловая сеть. Завершить работы в Горелово планируют осенью 2026 года.

фото: ЗАКС.Ру