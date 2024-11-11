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В Ломоносовском районе Ленобласти загорелся пассажирский автобус

фото ЗакС политика В Ломоносовском районе Ленобласти загорелся пассажирский автобус

В Ломоносовском районе Ленинградской области, недалеко от деревни Кипень, загорелся автобус №842, следовавший из Петербурга в Ивангород, передает 11 ноября MR7.

По словам очевидцев, в момент возгорания в транспортном средстве находились 28 пассажиров и водитель. Пострадавших нет - все самостоятельно выбрались из автобуса.

Причины происшествия устанавливаются.

Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", пожар произошел на 44-м километре трассы "Нарва". Согласно картам, данный участок находится в Ломоносовском районе Ленинградской области.

фото: ГКУ "Леноблпожспас"


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