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Новости 9:17

Небольшие дожди пройдут в Петербурге 12 ноября

фото ЗакС политика Небольшие дожди пройдут в Петербурге 12 ноября

В Петербурге ожидаются небольшие осадки и потепление, об этом 12 ноября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием тёплого сектора циклонического вихря. Из-за этого в городе будет облачно, пройдут небольшие дожди. Температура повысится на пару градусов.

Воздух прогреется до +3…+5 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду, 13 ноября, пройдет дождь, а температура повысится до +6 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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