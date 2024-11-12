Резиденты ОЭЗ Петербурга увеличили объем налоговых отчислений в бюджет на 72%

Резиденты Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" за девять месяцев 2024 года увеличили объем налоговых отчислений в городской бюджет на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

"В этом году мы наблюдаем устойчивый рост интереса со стороны бизнеса к нашей Особой экономической зоне. Один из десяти приоритетов развития Петербурга на ближайшие годы – передовая промышленность и развитие предпринимательства", – заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

За этот период резиденты ОЭЗ инвестировали 14,2 млрд рублей в различные проекты. Наибольшие вложения сделали компании АО "БИОКАД", ООО "Газпромнефть – Промышленные Инновации" и АО "ВЕРТЕКС КО", суммарно инвестировав около 9,3 млрд рублей.

Выручка резидентов также значительно выросла, составив более 66,5 млрд рублей против 53,5 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Из этой суммы более 45 млрд рублей пришлись на АО "БИОКАД", АО "ВЕРТЕКС" и ООО "Новартис Нева".

С начала года на предприятиях резидентов было создано 396 новых рабочих мест. Общий объем налоговых отчислений резидентов во все уровни налоговой системы за девять месяцев составил 9,7 млрд рублей, из которых 7 млрд рублей обеспечили АО "БИОКАД", АО "ВЕРТЕКС" и ООО "ПАНТЕС".

Фото: ЗАКС.Ру