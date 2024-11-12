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Новости 13:47

На Галерной улице вводятся ограничения для транспорта с 14 ноября

фото ЗакС политика На Галерной улице вводятся ограничения для транспорта с 14 ноября

В Адмиралтейском районе Петербурга вводятся временные ограничения на движение транспорта по Галерной улице, об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Ограничения будут введены с 14 ноября 2024 года по 29 сентября 2027 года и связаны с работами по установке временного ограждения.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга напоминает, что подрядчик обязан обеспечить безопасный проход для пешеходов на протяжении всего периода работ.

Петербургским автомобилистам рекомендуют планировать маршруты заранее, учитывая новые ограничения, и обращать внимание на информационные щиты, на которых размещены схемы объезда и направления движения.

Фото: ЗАКС.Ру


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