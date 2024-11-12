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Новости 16:19

Московский суд оштрафовал сразу четырех иноагентов за день

фото ЗакС политика Московский суд оштрафовал сразу четырех иноагентов за день

Таганский районный суд Москвы признал виновными по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ст.19.34 КоАП РФ) сразу четыре иноагента, об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

К ответственности были привлечены журналистка Ольга Романова*, главный редактор издания "Медиазона"** Сергей Смирнов***, бывший заместитель главного редактора Telegram-канала BRIEF**** Екатерина Винокурова***** и сам главред Владимир Дергачев******.

Романова* и Смирнов*** получили от суда штрафы в размере 50 тысяч рублей, а Винокурова***** и Дергачев****** должны будут выплатить по 30 тысяч рублей штрафа.

*Минюст внес Ольгу Романову в реестр иностранных агентов

**Минюст внес издание "Медиазона" в реестр иностранных агентов

***Минюст внес Сергея Смирнова в реестр иностранных агентов

****Минюст внес Telegram-канал BRIEF в реестр иностранных агентов

*****Минюст внес Екатерину Винокурову в реестр иностранных агентов

******Минюст внес Владимира Дергачева в реестр иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


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