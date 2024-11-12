В 2025 году 5 тысяч петербургских семей получат выплаты на улучшение жилья

В 2025 году более 5 тысяч семей-очередников в Петербурге смогут улучшить свои жилищные условия благодаря социальным выплатам, предусмотренным бюджетом города, об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

На эти цели из городского бюджета выделено 22,1 млрд рублей. Программа охватывает различные категории граждан, включая многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, молодые семьи и жителей коммунальных квартир.

В 2025 году на поддержку горожан, состоящих на жилищном учете и проживающих в коммунальных квартирах, будет направлено 1,87 млрд рублей. Это позволит помочь 745 семьям и расселить около 500 коммунальных квартир.

Как отметил председатель жилищного комитета города Денис Удод, помимо социальных выплат, город применяет различные механизмы, такие как предоставление свободных комнат в коммунальных квартирах с понижающими коэффициентами рыночной стоимости, заключение договоров коммерческого найма и так далее.

Фото: ЗАКС.Ру