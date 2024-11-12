Суд дал условный срок по делу о падении плотника с крыши дома на Литейном

Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор для кровельщика Ровшана Рамазанова по делу о нарушении правил безопасности при ведении строительные работ (ч.2 ст.216 УК РФ), об этом 12 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, в 2023 году сотрудник Рамазанова в ООО "КитИнвест" работал без страховки и чинил крышу дома на Литейном проспекте. По итогу плотник упал и насмерть разбился.

Суд приговорил Ровшана Рамазанова к двум годам условно с испытательным сроком два года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством строительных работ.

Статья, по которой проходит Рамазанов, предполагает до пяти лет в колонии, однако суд учел различные действия мужчины. Подсудимый перевел семье погибшего 600 тысяч рублей, переводил деньги на нужды СВО и в благотворительные фонды Хабенского и "Алеша", также был награжден медалью "Волонтер России", а его ИП купило генераторы для зоны СВО.

Фото: ЗАКС.Ру