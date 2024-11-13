В Петербурге будет сыро и тепло 13 ноября

Сегодня в Петербург на южной периферии циклона над Баренцевым морем продолжат поступать теплые и влажные воздушные массы из района Гольфстрима. Это создаст условия для облачной погоды с небольшими дождями, а на востоке Ленинградской области местами возможен мокрый снег, сообщил 13 ноября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха ожидается в пределах +4…+6 градусов в городе и +2…+7 градусов по области. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление снизится до 762 мм рт. ст., что немного выше средних показателей.

В четверг временами пройдут дожди, температура будет держаться в пределах +5…+7 градусов.

фото: ЗАКС.Ру