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Для детей и родителей из сложных семей создадут центры временного пребывания

фото ЗакС политика Для детей и родителей из сложных семей создадут центры временного пребывания

В России планируют создать социальные центры временного пребывания для детей и родителей из проблемных семей, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает 13 ноября "Интерфакс".

По словам омбудсмена, такие центры позволят не разлучать семьи, а размещать их вместе для работы с ними в стационаре.

Сейчас проводится Всероссийская инспекция работы органов опеки, учреждений и комиссий по делам несовершеннолетних. По ее итогам планируется изменить подход к помощи: вместо размещения детей в интернатах больше внимания уделять работе с семьями на дому.

Львова-Белова подчеркнула, что разлучать детей с родителями следует только при жестоком обращении, однако такие случаи составляют лишь 2%.

фото: Unsplash


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