Сын депутата Милонова пострадал в школьной ссоре

В одной из петербургских школ одноклассник ударил сына депутата Госдумы Виталия Милонова. Сам парламентарий подтвердил инцидент РИА "Новости" 13 ноября.

Депутат пояснил, что его сын повздорил с одноклассником, который, по его словам, отличается неадекватным поведением. Милонов добавил, что ситуация уже урегулирована и выразил надежду, что инспекция по делам несовершеннолетних возьмет обидчика под контроль.

По данным источника РИА "Новости", серьезных травм мальчик не получил, однако обидчик неоднократно высказывал в его адрес оскорбления. Ранее СМИ и Telegram-каналы также сообщали о конфликте, в результате которого сын депутата получил удар в лицо.

Согласно информации на странице Виталия Милонова в соцсети "ВКонтакте", у него шестеро детей, включая троих сыновей в возрасте 12, 11 и 7 лет.

фото: ЗАКС.Ру