Муниципалов хотят допустить к обсуждению градостроительных вопросов

Законодательное собрание Петербурга 13 ноября в первом чтении приняло законопроект, который позволит представителям местного самоуправления принимать участие в публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным проектам, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Пока муниципалы могут передавать свое мнение через "посредников" в лице депутатов.

С трибуны парламента инициативу представлял член фракции "Справедливая Россия - За правду" Андрей Алескеров. Депутаты сошлись во мнении, что инициатива хорошая, поскольку местные власти могут быть более осведомлены об особенностях какого-либо объекта. Экс-глава МО "Петергоф", депутат ЗакСа Михаил Барышников предложил коллегам прописать в документе, что выступать от лица МО на общественных слушаниях могут только представительные органы власти, в частности, совет депутатов, однако его предложение было выслушано без энтузиазма.

Авторами инициативы стали девять человек, большинство из которых начинали карьеру именно в органах местного самоуправления. Документ поддержан губернатором.

Ранее в Петербурге обсуждался проект инициативы о лишении муниципалов полномочий по благоустройству. Подготовленный комитетом по благоустройству документ раскритиковали как представители муниципального сообщества, так и коллеги авторов законопроекта из Смольного.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру