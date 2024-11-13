Оформление ДТП станет доступным через "Госуслуги"

Владельцы полисов ОСАГО могут получить возможность оформлять электронные извещения о ДТП через портал Госуслуг. Такой законопроект был рекомендован к принятию в первом чтении комитетом Госдумы по финансовому рынку, передает "Парламентская газета" 13 ноября.

Документ, разработанный Правительством, вносит изменения в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Предполагается интеграция сервиса "Госуслуги.Авто" с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), что позволит страховщикам подключить свои системы к сервису "Европротокол онлайн".

Авторы законопроекта уверены, что подключение информационных систем страховщиков к ЕСИА повысит количество электронных извещений о ДТП. Это, в свою очередь, поможет большему числу автовладельцев оформлять европротоколы — систему регистрации аварий на месте без участия ГИБДД. Размер компенсации будет зависеть от наличия разногласий между участниками происшествия.

фото: ЗАКС.Ру