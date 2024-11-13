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Новости 16:22

В Госдуме предложили штрафовать гидов без лицензии на крупные суммы

фото ЗакС политика В Госдуме предложили штрафовать гидов без лицензии на крупные суммы

Депутатами Госдумы в первом чтении был принят законопроект о введении штрафов для гидов и экскурсоводов, работающих без лицензии. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко на пленарном заседании 13 ноября, передает "Парламентская газета".

Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливая штрафы за отсутствие аттестации у гидов и инструкторов-проводников, поскольку это напрямую влияет на безопасность туристов. Для физических лиц штрафы могут достигать 40 тысяч рублей, для юридических лиц — до 150 тысяч рублей. За повторные нарушения сумма штрафа возрастет до 70 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч рублей для юридических.

Кроме того, за непредоставление информации о деятельности гидов в МЧС и региональные туристические ведомства также предусмотрены штрафы. За первое нарушение физическим лицам грозит до 10 тысяч рублей, а за повторное — до 50 тысяч рублей.

Костенко также отметила, что планируется ввести отдельное наказание за проведение экскурсий без нагрудной карточки экскурсовода или гида-переводчика.

фото: ЗАКС.Ру


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