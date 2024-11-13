Рассмотрение проекта об отмене закона о КРТ в "Смольнинском" закончилось ничем

Депутаты МО "Смольнинское" на заседании 13 ноября рассмотрели вопрос о внесении в петербургское Заксобрание инициативы по отмене закона о комплексном развитии территорий. Предложение исходило от депутата Павла Смоляка. По итогам голосования было решено отложить проект до следующего раза.

В своем выступлении Смоляк напомнил коллегам о том, что в 2022 году в Петербурге был принят закон о КРТ. После этого, по его словам, последовали "небольшие катастрофы, бунты", в результате чего был создан Общественный штаб для обсуждения закона.

— Мнения разделились, и появилась группа, которая просила этот закон отменить, потому что Санкт-Петербургу нужны не изменения в законы, а нужен отдельный закон о комплексном развитии территорий, который главным образом учитывал бы права жителей. <...> Я предлагаю этот закон отменить, а также и мы можем, и Законодательное собрани, поучаствовать в разработке нового закона, — высказался Смоляк.

После этого он передал слово представительнице Общественного штаба Татьяне Атанасовой.

Общественница сообщила со ссылкой на жилищный комитет, что в Петербурге насчитывается 5 515 хрущевок.

— Я взяла себе за труд в свое время посчитать, сколько человек касается этот закон. Взяла все по среднему, даже не брала девятиэтажные дома. <...> Я получила цифру по таким достаточно грубым, но достаточно хорошим прикидкам, от 800 тысяч до 1,2 млн человек. <...> В городе проживают 6 млн человек, получается, что даже если мы берем 1 млн [подпадающих под реновацию петербуржцев], это каждый шестой житель, — рассказала Атанасова. Также она остановилась на вопросе выселения владельцев квартир и высказала мнение, что фактически получаемая ими компенсация будет минимальной.

В завязавшейся после выступления дискуссии депутаты интересовались, какое отношение к закону о КРТ имеет "Смольнинское", где хрущевок нет. Атанасова и Смоляк в ответ указали на право законодательной инициативы, имеющееся у муниципалов.

— Эта инициатива от нас ничего не требует, никаких финансовых вложений, ничего, — доказывал автор инициативы. — Кроме того, что мы поможем жителям других районов.

Глава МО Людмила Смирнова предложила вернуться к рассмотрению предложения на следующем заседании. По ее мнению, Смоляк мог бы выступить еще раз, использовав при этом больший объем материалов, и в том числе в контексте "Смольнинского".

В итоге предложение Смирновой было вынесено на голосование. Большинство депутатов поддержали идею вернуться к обсуждению в следующий раз.

В комментарии ЗАКС.Ру Смоляк заявил о бессмысленности возвращения к теме КРТ на следующем заседании.

— Я думаю, что это бессмысленно, уже ожидалось, что депутаты не примут. Они сегодня провели ряд отмазок, якобы что-то не подготовлено, но это все было очевидно, что никто из депутатов, которые полностью подчинены району, которые по факту подневольные, не будут защищать жителей, — высказался он. На вопрос о возможности еще одного выступления на ту же тему депутат ответил отрицательно.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру