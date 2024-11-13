Администрацию МО "Смольнинское" возглавил депутат из "Лиговки-Ямской"

Депутат МО "Лиговка-Ямская" Дмитрий Путинцев был избран 13 ноября главой местной администрации МО "Смольнинское", сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. На прошедшем заседании он одержал победу над двумя конкурентами.

Помимо Путинцева, в конкурсе на должность участвовали глава юридического отдела администрации "Смольнинского" Вадим Овчинников и заместитель главы МА Светлана Заичкина. Каждый из претендентов выступил перед депутатами с краткой речью о себе.

Из речи Путинцева следовало, что за плечами у него два высших образования, он руководит петербургским отделением Всероссийского общества охраны природы, ранее же он работал в Москве в Управделами президента, в Петербурге же полтора года состоял в Экологическом совете при губернаторе Александре Беглове. В дальнейшем он устроился на должность в "Россети".

По итогам голосования кандидатуру Путинцева поддержали 14 депутатов из 17, присутствовавших в этот день. Сам он заявил о готовности приступить к исполнению обязанностей с четверга, 14 ноября.

К комментарии ЗАКС.Ру Путинцев заявил, что по закону должен будет выйти из состава муниципального совета МО "Лиговка-Ямская", однако продолжит интересоваться вопросами округа и помогать жителям. Главное при этом — цели района, подчеркнул он.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру