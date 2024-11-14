Полиция провела рейд на Южном рынке

Сотрудники экономической полиции совместно с ГАИ и Спецполком полиции провели 13 ноября рейд на Южном рынке, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате проведенных мероприятий правоохранители проверили почти 50 иностранцев, треть из которых оказались нелегалами.

"Результат превзошел все ожидания полицейских", — говорится в сообщении полиции.

Силовики обнаружили пять оптовых складов с табачной продукцией сомнительного происхождения. Всего там нашли 55 тысяч пачек сигарет без акцизных марок на общую сумму семь миллионов рублей.

Возбуждено административное производство, владельцы и происхождение сигарет устанавливаются. Пятеро работников складов доставлены в отделы полиции.

Кроме того, в ходе рейда проверили 30 автомобилей, треть из которых отправили на спецстоянку для экспертизы на предмет изменения номерных агрегатов.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)