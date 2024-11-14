С начала года россияне выплатили рекордное количество долгов

В период с января по сентябрь 2024 года свыше 385 тысяч россиян погасили свои просроченные задолженности, переуступленные банками коллекторам, сообщили 14 ноября "Известия" со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). При этом в 2023 году долги погасили 280 тысяч человек.

В то же время сумма погашенных задолженностей выросла год к году в 1,7 раз и достигла 30 млрд рублей. Всего в прошлом году с долгами рассчитались 360 тысяч человек, которые совокупно выплатили 23 млрд рублей, в 2022 году долги погасили 332 тысячи человек, а общая сумма средств составила 19 млрд рублей.

Причину улучшения ситуации с выплатой просроченных кредитов аналитики видят в улучшении доходов отдельных категорий россиян. Речь идет о занятых в оборонной промышленности, сотрудниках IT-компаний, строителях и других специалистах, а также об участниках СВО. Также причиной увеличения выплат по долгам может стать сберегательная стратегия россиян, которые часть доходов направляют на то, чтобы вернуть взятые ранее деньги.

Кроме того, свою роль мог сыграть временной лаг. Долговая нагрузка на россиян росла в последние годы, а банки тянули с обращениями в суд для взыскания задолженности. "Учитывая, что судебный процесс, подготовка к нему и непосредственно исполнительное производство — длительная процедура, то погашения сейчас идут просуженных долгов где-то зимы-весны текущего года. Поэтому сработал отложенный эффект", — отметил гендиректор компании "Банкрот-Сервис" Антон Михайлов.

Фото: ЗАКС.Ру