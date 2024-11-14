РКН проведет учения по проверке устойчивости интернета в РФ к внешнему воздействию

Роскомнадзор собирается провести ежегодные учения, направленные на проверку готовности российской интернет-инфраструктуры к обеспечению устойчивого доступа к ключевым сервисам в случае внешнего вмешательства, об этом 14 ноября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Учения организуются в целях безопасности и не затрагивают доступ российских пользователей к сети интернет.

Поводом для разъяснения стало появление в Telegram-каналах информации о письме Центробанка российским банкам, в котором говорится о возможном проведении Роскомнадзором в декабре учений по "отключению доступа к зарубежному сегменту интернета" в отдельных регионах.

В РКН рассказали, что график учений утверждается Минцифры России совместно с ФСБ и Роскомнадзором. Задача учений – подтвердить готовность российских инфраструктур к обеспечению доступности важных сервисов, как отечественных, так и зарубежных, в условиях возможного внешнего воздействия.

Кроме того, в ходе учений совместно с операторами связи проводится проверка работоспособности замещающих инфраструктур.

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