В Петербурге 15 ноября на улице будет облачно и сыро

В Петербурге ожидаются небольшие дожди и теплая температура, об этом 15 ноября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием тёплого сектора далёкого циклонического вихря с центром над Баренцевым морем. Из-за этого в городе будет облачно, пройдут небольшие дожди. Температура повысится на пару градусов.

Воздух прогреется до +3…+5 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу, 16 ноября, пройдет дождь, а температура повысится до +6 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру