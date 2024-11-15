Завершилась разводка мостов на рукавах Невы

В ночь на 15 ноября завершился период разводки мостов на рукавах реки Невы, это касается Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского мостов, об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

В последние годы эти переправы разводились редко – в 2024 году общее число разводок составило всего 12, половина из которых была выполнена в технических целях.

Навигация на мостах, расположенных на Неве, Большой и Малой Неве, продлится до 30 ноября.

После завершения основного периода мосты могут разводиться только для пропуска отдельных судов, при технической необходимости, а также для предотвращения или ликвидации чрезвычайных ситуаций. В декабре начнётся подготовка переправ к зимнему сезону: мосты будут разводить по отдельному графику для проведения технических работ.

Фото: ЗАКС.Ру