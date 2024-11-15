ЦБ отозвал лицензию у банка БКФ

Центробанк России с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. В тот же день в кредитной организации начала работу временная администрация, которую возглавила Светлана Евдокимова. Агентство по страхованию вкладов планирует начать выплаты вкладчикам не позднее 29 ноября.

Согласно данным регулятора, банк допускал нарушения законодательства, регулирующего банковскую деятельность, а также правил по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

За 2023 год общий доход банка составил 598 млн рублей, при этом чистый убыток достиг 239 млн рублей. По состоянию на начало сентября активы БКФ оценивались в 5,4 млрд рублей, из которых 2,8 млрд приходилось на вклады физических лиц, сообщает ТАСС.

фото: ЗАКС.Ру