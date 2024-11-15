Жителей Ленобласти признали самыми счастливыми в России

Ленинградская область возглавила рейтинг самых счастливых регионов России, составленный на основе опроса сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru от 15 ноября.

Согласно результатам исследования, 41% жителей 47-го региона заявили, что ежедневно ощущают себя счастливыми. Это самый высокий показатель среди всех участников опроса. Еще 15% респондентов из Ленобласти отметили, что чувство счастья посещает их два-три раза в неделю, а 3% испытывают его не чаще одного раза в неделю. При этом 12% опрошенных признались, что не помнят, когда в последний раз чувствовали себя счастливыми.

На втором месте в рейтинге расположился Алтайский край, где ежедневно счастливы 38% респондентов, на третьем — Воронежская область (37%).

Петербург занял лишь 21-е место: ежедневно счастливыми себя называют только 23% петербуржцев. Кроме того, 25% горожан признались, что не могут вспомнить, когда последний раз испытывали счастье.

фото: Unsplash