В Госдуме хотят упростить правила получения бесплатного образования

Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий гарантии бесплатного образования для граждан России. Инициатива была зарегистрирована 15 ноября, передает "Парламентская газета".

Депутаты Анна Скрозникова, Ксения Горячева, Амир Хамитов и Антон Ткачев предложили внести изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", чтобы обязать государственные органы предоставлять бесплатное общее, среднее профессиональное и дополнительное образование для детей. Сейчас закон лишь дает госорганам право это делать, но не накладывает на них обязательств.

Парламентарии также выступили за упрощение правил поступления на программы среднего профессионального образования. Они предлагают исключить требование о наличии договора о целевом обучении, чтобы привести нормы закона в соответствие с реальной практикой.

По мнению авторов инициативы, такие изменения позволят упростить процесс поступления и эффективнее выявлять талантливых студентов. Кроме того, уточняются условия зачисления абитуриентов с преимущественным правом: они смогут поступать независимо от наличия договора о целевом обучении или уровня их предыдущего образования.

фото: ЗАКС.Ру