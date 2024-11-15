ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:48

В московском аэропорту задержали мать кинокритика Антона Долина*

фото ЗакС политика В московском аэропорту задержали мать кинокритика Антона Долина*

Певица, поэтесса и мать кинокритика Антона Долина* Вероника Долина была задержана в московском аэропорту Жуковский, об этом 15 ноября пишет портал MSK1.RU.

По информации издания, поэтесса прилетела в Москву в четверг, 14 ноября, из Израиля, чтобы проститься с бардом Дмитрием Сухаревым, о смерти которого стало известно 11 ноября.

Как оказалось, задержание произошло из-за лекарств, которые Вероника Долина везла с собой. В интервью она уточнила, что часто путешествует с медикаментами, и что обычно всё проходит без проблем.

Вероника Долина — автор более 500 произведений, начала свою карьеру в начале 1970-х годов, создавая и исполняя песни под аккомпанемент гитары. За годы творчества она выпустила 19 сборников стихов, 24 музыкальных альбома и девять грампластинок.

*Минюст внес Антона Долина в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама