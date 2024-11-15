В московском аэропорту задержали мать кинокритика Антона Долина*

Певица, поэтесса и мать кинокритика Антона Долина* Вероника Долина была задержана в московском аэропорту Жуковский, об этом 15 ноября пишет портал MSK1.RU.

По информации издания, поэтесса прилетела в Москву в четверг, 14 ноября, из Израиля, чтобы проститься с бардом Дмитрием Сухаревым, о смерти которого стало известно 11 ноября.

Как оказалось, задержание произошло из-за лекарств, которые Вероника Долина везла с собой. В интервью она уточнила, что часто путешествует с медикаментами, и что обычно всё проходит без проблем.

Вероника Долина — автор более 500 произведений, начала свою карьеру в начале 1970-х годов, создавая и исполняя песни под аккомпанемент гитары. За годы творчества она выпустила 19 сборников стихов, 24 музыкальных альбома и девять грампластинок.

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Фото: ЗАКС.Ру