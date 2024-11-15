В Госдуме предложили оптимизировать предоставление госуслуг мигрантам

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий узаконить размещение территориальных органов МВД и подразделений полиции в зданиях подведомственных предприятий. Документ опубликован 15 ноября в электронной базе парламента, передает "Парламентская газета".

Сейчас предприятия могут помогать МВД в предоставлении госуслуг в сфере миграции, таких как прием заявлений для выдачи виз, разрешений на временное проживание, видов на жительство или разрешений на работу. Однако из-за недостаточного финансирования и нехватки подходящих помещений подразделения МВД часто размещаются в зданиях, предоставляемых подведомственными предприятиями бесплатно.

Практика такая уже существует, но в ряде регионов прокуратура оспаривает ее, так как помещения не находятся в федеральной собственности. Новый законопроект призван устранить этот правовой пробел, позволяя размещать органы МВД в зданиях, находящихся на праве хозяйственного ведения или временного пользования предприятий.

Также предлагается возложить обеспечение помещений мебелью, техникой и средствами связи на предприятия. Законопроект допускает совместную работу сотрудников МВД и предприятия в одних зданиях.

фото: ЗАКС.Ру