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Новости 17:16

Минюст пополнил список иноагентов Верой Афанасьевой* и Магомедом Ториевым**

фото ЗакС политика Минюст пополнил список иноагентов Верой Афанасьевой* и Магомедом Ториевым**

Вечером, 15 ноября, Минюст представил новую группу тех, кто теперь в России считается иностранным агентом, об этом стало известно из обновленного списка.

В число иноагентов попали в этот раз всего два лица – писательница и физик Вера Афанасьева* и журналист Магомед Ториев**.

Среди причин, почему Афанасьева* попала в список иноагентов, Минюст указывает то, что писательница распространяла недостоверную информацию о решениях, принимаемых российской властью. Также она выступала против СВО и распространяла материалы других иностранных агентов.

Ториев** в список иноагентов попал потому, что, по данным Минюста, он создавал материалы для других иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российской властью, и выступал против спецоперации. Также в ведомстве добавили, что журналист живет за пределами России.

*Минюст внес Веру Афанасьеву в список иноагентов

**Минюст внес Магомеда Ториева в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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