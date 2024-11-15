Минпросвещения разработает единый учебник по информатике

Министерство просвещения планирует создать единый учебник по информатике, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов 15 ноября. По данным ведомства, эта инициатива станет частью общей стратегии по обновлению образовательных стандартов, передает "Парламентская газета".

В ходе личного приема граждан учитель информатики из московской школы поднял вопрос о включении в программы обучения отечественного программного обеспечения. В ответ министр отметил, что задания ЕГЭ по информатике планируется перевести на российские операционные системы.

Кравцов также сообщил, что работа над единым учебником уже начата. Он пригласил педагога принять участие в разработке и предложить идеи для изучения отечественных информационных технологий.

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