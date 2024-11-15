Петербург и Красноярский край укрепляют сотрудничество в ключевых отраслях

В Смольном состоялась встреча губернатора Петербурга Александра Беглова с главой Красноярского края Михаилом Котюковым, об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Главы регионов обсудили перспективы взаимодействия в судостроении, образовании, туризме, цифровизации и реализации арктических программ.

Александр Беглов отметил важность укрепления связей с Красноярским краем, одним из ведущих экономических центров Сибири. По его словам, сотрудничество охватывает множество сфер, включая промышленность, транспорт, ЖКХ, науку и культуру.

Особое внимание на встрече уделили совместной работе в рамках арктических программ. По словам Александра Беглова, предприятия двух регионов заключили 269 контрактов в первой половине 2024 года, что вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Общая сумма контрактов составила 1,6 млрд рублей.

Михаил Котюков выразил уверенность, что сотрудничество между Петербургом и Красноярским краем продолжит динамично развиваться, что откроет новые возможности для обоих регионов.

Фото: пресс-служба Смольного