За пропаганду запрещенной символики могут ввести обязательные работы

В Госдуму внесен законопроект о введении наказания в виде обязательных работ за изготовление и сбыт, пропаганду и демонстрацию запрещенной символики. Документ размещен в электронной базе палаты 15 ноября, передает "Парламентская газета".

Речь идет о нацистской атрибутике и другой символике, публичная демонстрация которой запрещена российским законодательством.

Законопроект предполагает внесение изменений в статью 20.3 КоАП РФ, согласно которой указанные деяния наказываются штрафом либо административным арестом.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что с 2019 по 2023 год число лиц, подвергнутых наказанию по статье 20.3 КоАП, увеличилось почти вдвое — с 2388 до 5163 человек. Примерно в 90 процентах случаев применялось наказание в виде административного штрафа. При этом доля фактически взысканных и уплаченных добровольно штрафов сократилось с 42 процентов в 2019 году до 37 процентов в 2023 году.

Введение наказания в виде обязательных работ, как считают авторы законопроекта, "позволит обеспечить дифференциацию административной ответственности и повысить эффективность противодействия соответствующим правонарушениям". Согласно документу, срок обязательных работ будет составлять до 100 часов.

фото: ЗАКС.Ру