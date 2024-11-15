На "Кировском Заводе" готовятся к строительству перехода на "Путиловскую"

На станции метро "Кировский Завод" началась подготовка к строительству перехода на будущую станцию "Путиловская". Об этом 15 ноября сообщили в Telegram-канале "СПб Строительный | Stroitelnui".

На опубликованных фото видно таблички с надписью "Граница огневых работ", что свидетельствует о начале строительных мероприятий.

Станция "Путиловская" станет частью Красносельско-Калининской линии метро. Вместе с ней с 2015 года ведётся строительство станции "Юго-Западная". Первоначально запуск участка от "Юго-Западной" до "Путиловской" был запланирован на 2024 год, однако в августе сроки перенесли на 2025-й.

Стоимость строительства участка от "Юго-Западной" до "Путиловской" за время работ выросла с 37,7 до 60,7 миллиарда рублей. При этом оставшаяся часть линии до станции "Каретная" оценивается уже в 127,5 миллиарда рублей.

фото: ЗАКС.Ру