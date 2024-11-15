Беглов наградил лауреатов фестиваля танцев на колясках в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов на церемонии награждения лауреатов детско-юношеского фестиваля танцев на колясках "Лучик света" отметил, что успехи молодых спортсменов вдохновляют как их сверстников, так и взрослых. Фестиваль прошёл в историческом парке "Россия – моя история" и собрал участников не только из Петербурга, но и из Москвы, Татарстана, Тверской области и других регионов, сообщает 15 ноября пресс-служба Смольного.

По словам Беглова, танцы на колясках – это пример силы духа и воли, а сами выступления напоминают настоящий театр. Он подчеркнул, что этот вид спорта активно развивается в Петербурге: открыты региональные и всероссийские соревнования, создан крупнейший в России Центр адаптивного спорта, рядом с которым появится Дворец танца на колясках.

Губернатор также выразил благодарность президенту Федерации спортивных танцев на колясках Елене Лозко за её вклад в развитие направления, благодаря которому Петербург стал примером для других регионов. В завершение мероприятия он вручил награды победителям и пожелал участникам новых достижений и спортивных успехов.

фото: ЗАКС.Ру