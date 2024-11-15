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Новости 20:52

В Петербурге росгвардейцы помогли девятилетней девочке найти отца

фото ЗакС политика В Петербурге росгвардейцы помогли девятилетней девочке найти отца

Сотрудники Росгвардии помогли девятилетней девочке, потерявшейся в Красногвардейском районе Петербурга, найти отца. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.  

Плачущего ребенка патруль заметил на Муринской дороге вечером, после шести часов. Девочка рассказала, что забыла телефон дома, а отец не забрал ее после тренировки по гимнастике.  

К счастью, она помнила свой домашний адрес, и росгвардейцы отвезли ее домой. В это время отец девочки бегал по окрестностям в поисках дочери. Как выяснилось, мать ребенка находится в больнице, а мужчина, ухаживая за двумя другими детьми, не успел вовремя забрать девочку.  

Сотрудники успокоили отца и благополучно передали ему ребёнка.

фото: ЗАКС.Ру


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