В Петербурге росгвардейцы помогли девятилетней девочке найти отца

Сотрудники Росгвардии помогли девятилетней девочке, потерявшейся в Красногвардейском районе Петербурга, найти отца. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Плачущего ребенка патруль заметил на Муринской дороге вечером, после шести часов. Девочка рассказала, что забыла телефон дома, а отец не забрал ее после тренировки по гимнастике.

К счастью, она помнила свой домашний адрес, и росгвардейцы отвезли ее домой. В это время отец девочки бегал по окрестностям в поисках дочери. Как выяснилось, мать ребенка находится в больнице, а мужчина, ухаживая за двумя другими детьми, не успел вовремя забрать девочку.

Сотрудники успокоили отца и благополучно передали ему ребёнка.

фото: ЗАКС.Ру