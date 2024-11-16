Петербург встретит выходные с рекордным теплом и дождями

Сегодня Петербург останется под влиянием тёплого сектора североатлантического циклона. Его центр днём сместится к северу Скандинавии. Такие метеоусловия принесут в регион облачную и ветреную погоду, местами возможны небольшие дожди. Атмосферное давление продолжит снижаться, однако температурный фон достигнет почти рекордных значений, передает 15 ноября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается, что в Петербурге температура воздуха составит +9…+11 градусов, а по Ленинградской области – +6…+11 градусов. Юго-западный ветер усилится до 6–11 м/с с порывами до 13–18 м/с. Атмосферное давление упадёт до 740 мм рт. ст., что значительно ниже климатической нормы.

Напомним, что рекорд тепла для этого дня был зафиксирован в 2010 году и составил +10,8 градусов. Хотя температура подберётся к этому значению, обновления рекорда синоптики не прогнозируют.

В воскресенье погода изменится: вероятны кратковременные дожди, а воздух остынет до +5…+7 градусов.

фото: ЗАКС.Ру