Беглов поприветствовал участников юбилейного Географического диктанта

Губернатор Петербурга Александр Беглов поприветствовал участников X юбилейного Географического диктанта, который проходит сегодня и завтра в России и за её пределами, сообщает 16 ноября пресс-служба Смольного. В Петербурге центральной площадкой мероприятия стала штаб-квартира Русского географического общества в переулке Гривцова.

В обращении Беглов отметил, что акция способствует укреплению межнационального диалога и позволяет жителям России узнать больше о природных и культурных особенностях страны.

Диктант включает 40 вопросов разной сложности, что делает его доступным для всех участников. Итоги акции будут подведены 12 декабря.

За девять лет "Географический диктант" объединил более 3,6 млн участников из России и 129 стран, став одним из крупнейших мировых событий в области географии.

фото: ЗАКС.Ру