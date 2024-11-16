В МО "Правобережный" депутат пострадал в конфликте из-за детской площадки

В муниципалитете "Правобережный" произошла драка между депутатами из-за детской площадки. Пострадал участник СВО и муниципальный депутат Артем Леонтьев, сообщает 15 ноября "Фонтанка".

По словам Леонтьева, конфликт возник из-за планов списать оборудование на детской площадке, которое, как он утверждает, находится в хорошем состоянии. На его вопросы о том, кто принял это решение, ответили, что соответствующее голосование прошло в октябре. Однако Леонтьев считает, что протокол голосования подделан, так как сам он за это не голосовал.

Депутат потребовал заверенную копию протокола, но ему предложили только взглянуть на документ. Когда он попытался взять его, началась драка: Леонтьева якобы повалили на пол, из-за чего он ударился головой.

На место вызвали полицию, а участники конфликта обратились в травмпункт. Леонтьева госпитализировали в Александровскую больницу.

Глава муниципалитета Николай Беляев, находящийся в отпуске, отказался комментировать ситуацию "Фонтанке".

фото с сайта Смольного