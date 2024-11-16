Петербуржцы пожаловались на строительство электрозаправки

Во дворе домов № 15–17 по Перекупному переулку началась установка зарядной станции для электромобилей, сообщили 16 ноября в паблике "Центральный район за комфортную среду обитания".

По словам местных жителей, несколько дней назад во дворе сняли тротуарную плитку и начали земляные работы. Как рассказала изданию MR7 местная жительница Ирина, она обратилась к рабочим с вопросом о причинах раскопок. Ей сообщили, что на этом месте будет установлена электрозаправка.

Местные жители выразили возмущение. Они отметили, что двор уже перегружен автомобилями, которые стали массово парковаться здесь после введения платной парковки в Центральном районе. По мнению жителей, появление зарядной станции приведет к еще большему наплыву машин, что сделает двор небезопасным, особенно для детей.

В письме, направленном 14 ноября в комитет по транспорту, комитет по энергетике и администрацию Центрального района, жители указали, что ранее в этом дворе уже произошел трагический случай с ребенком. Вместо строительства электрозаправки они просят заменить изношенные инженерные сети, чтобы предотвратить отключения электричества, и заняться благоустройством территории.

По словам жильцов, ответа от властей они пока не получили.

фото: ЗАКС.Ру