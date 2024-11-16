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Новости 17:21

Беглов встретился с участниками СВО во Фрунзенском районе

фото ЗакС политика Беглов встретился с участниками СВО во Фрунзенском районе

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе в рамках рабочего объезда социальных объектов Фрунзенского района. Там он встретился с участниками специальной военной операции, которые проходят лечение в институте, сообщает 16 ноября пресс-служба Смольного.

Александр Беглов подчеркнул, что городская система здравоохранения открыта для помощи бойцам. Он отметил, что администрация Петербурга договорилась с Министерством обороны и задействовала гражданскую медицинскую инфраструктуру для лечения и реабилитации участников СВО.  

Бойцы из разных регионов страны рассказали губернатору о ходе лечения, высоко оценили организацию медицинской помощи и социальную поддержку, а также выразили благодарность за гостеприимство.  

В завершение визита Александр Беглов вручил директору НИИ Вадиму Мануковскому диплом и знак о присуждении Премии Правительства Петербурга за выдающиеся достижения в сфере высшего и среднего профессионального образования.

фото с сайта Смольного


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