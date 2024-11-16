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Новости 17:45

Александр Бельский поздравил "Молодую гвардию Единой России" с 19-летием

фото ЗакС политика Александр Бельский поздравил "Молодую гвардию Единой России" с 19-летием

Всероссийская общественная организация "Молодая гвардия Единой России" сегодня отмечает 19-летие. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поздравил участников организации и отметил их вклад в развитие страны.  

В своем обращении он подчеркнул, что молодогвардейцы являются истинными патриотами, которые активно участвуют в создании будущего России. Бельский отметил их деятельность в поддержке участников СВО, помощь нуждающимся, участие в благотворительности и волонтерских проектах, а также организацию социальных, спортивных и культурных мероприятий.  

Глава петербургского парламента выразил гордость за знакомство с членами организации и пожелал им благополучия и новых достижений. 

фото из Telegram-канала Бельского


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