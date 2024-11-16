Александр Бельский поздравил "Молодую гвардию Единой России" с 19-летием

Всероссийская общественная организация "Молодая гвардия Единой России" сегодня отмечает 19-летие. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поздравил участников организации и отметил их вклад в развитие страны.

В своем обращении он подчеркнул, что молодогвардейцы являются истинными патриотами, которые активно участвуют в создании будущего России. Бельский отметил их деятельность в поддержке участников СВО, помощь нуждающимся, участие в благотворительности и волонтерских проектах, а также организацию социальных, спортивных и культурных мероприятий.

Глава петербургского парламента выразил гордость за знакомство с членами организации и пожелал им благополучия и новых достижений.

фото из Telegram-канала Бельского